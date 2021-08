Ein Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn AG (DB) wäre aus Sicht des Konzerns eine „Attacke auf das ganze Land“. DB-Personalvorstand Martin Seiler sagte am Freitag, ein Arbeitskampf werde Reisende wie Mitarbeiter massiv treffen. Niemand brauche einen Streik, und es gebe auch keinen Grund zu streiken, sagte Seiler, der erneut betonte, seitens des Unternehmens sei man gesprächs- und verhandlungsbereit. Er zeigte sich sicher, dass für alle strittigen Fragen, zum Beispiel Einkommenszuwächse und Altersversorgung, eine Lösung am Verhandlungstisch zu finden sei. Zugleich warf Seiler der GDL vor, nicht ernsthaft zu verhandeln.

Die GDL hatte die Tarifverhandlungen mit der DB für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über einen Streik eingeleitet. Deren Ergebnis soll am Montag feststehen und am Dienstag verkündet werden. Es ist damit zu rechnen, dass eine deutliche Mehrheit der GDL-Mitglieder für einen Streik stimmt. Ein Arbeitskampf fiele dann womöglich in Sommerferien-Zeit einiger Bundesländer, darunter Rheinland-Pfalz.

