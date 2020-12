In ihren Fernzügen hat die Deutsche Bahn (DB) im Weihnachtsverkehr 2020 rund 50 Prozent weniger Fahrgäste befördert als im Vorjahr. Zwischen dem 23. Dezember und dem 27. Dezember verzeichnete sie rund 700.000 Reisende in den Fernzügen. Die durchschnittliche Auslastung ihrer Fernzüge an diesen Tagen bezifferte die DB auf 25 Prozent. Da die DB trotz der absehbar geringeren Nachfrage rund 100 zusätzliche Züge eingesetzt hatte, sei es in aller Regel problemlos möglich gewesen, Abstand zu anderen Reisenden zu halten. Wie schon in anderen Phasen der Corona-Krise wirkte sich das gesunkene Verkehrsaufkommen positiv auf die Pünktlichkeit der Züge aus. Den Anteil der pünktlichen Fernzüge beziffert die DB für die Zeit vom 23. bis 27. Dezember auf 89 Prozent. Als pünktlich im Sinne dieser Statistik gilt ein Zug, wenn er maximal fünf Minuten Verspätung hat.