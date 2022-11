Um „GW 2886 m“ ist es ruhig geworden. Der Grauwolf, der im Sommer in der Südwestpfalz blutige Spuren hinterließ, scheint weitergewandert zu sein. Entwarnung gibt es deshalb für Halter von Weidetieren nicht. Im Gegenteil. Ein wirksamer Herdenschutz ist laut Experten unumgänglich. Auch dann, wenn Wölfe noch nicht sesshaft geworden sind. Was das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt gerne empfiehlt: „Strom hilft“. Doch was noch? Wir haben nachgefragt.