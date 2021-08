Hier den Newsletter abonnieren.

Die Airbase Ramstein ist derzeit einer der zentralen Orte der Weltpolitik. Tausende vom US-Militär aus Afghanistan ausgeflogene Menschen kommen mitten in der Pfalz unter. Ein Beispiel, das zeigt, dass Rheinland-Pfalz und die USA ein besonderes Verhältnis haben. Daher trägt der Newsletter den Namen 51 States – das sind die fünfzig Bundesstaaten der USA sowie Rheinland-Pfalz. Der Newsletter orientiert sich an aktuellen Ereignissen, hat aber stets die langen Linien einer Geschichte im Blick. Wie entwickelt sich die US-Truppenpräsenz in Europa, gerade auch in Ramstein? Warum sprechen Millionen US-Schüler täglich einen Flaggeneid und was können Deutsche davon lernen? Wer sitzt warum im Kabinett der neuen Regierung von Präsident Joe Biden und wieso ist es wichtig, dass es im Weißen Haus auch Haustiere gibt?

„Tüchter“s 51 States“ ist der jüngste Newsletter der RHEINPFALZ. Der Amerika-Experte Ilja Tüchter schreibt alle zwei Wochen einen ausführlichen Text, der nur im Newsletter erscheint. Seine Texte werden nicht nur in der Pfalz, sondern auch in Europa und natürlich in den USA selbst gelesen. Denn der Newsletter wird sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verschickt. Gehören auch Sie zukünftig zur Amerika-Community der RHEINPFALZ! Der Empfang des Newsletters ist kostenlos, Sie benötigen kein Abonnement der RHEINPFALZ, um ihn zu lesen.

