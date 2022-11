Es ist soweit: In etwa zwei Wochen starten die ersten Weihnächtsmärkte in der Pfalz. Nach der coronabedingten Zwangspause der vergangenen beiden Jahre sind diesen Herbst und Winter wieder deutlich mehr Veranstaltungen in den Pfälzer Ortschaften geplant. Anbei finden Sie unsere Karte, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Sagen Sie uns gerne Bescheid, wenn Ihnen noch weitere Märkte bekannt sind: redpfalz@rheinpfalz.de