Ob sich ein Mensch mit dem Coronavirus infiziert hat, lässt sich nicht immer an Symptomen festmachen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche will ab Anfang Mai mit einem Antikörper-Massentest auf den Markt, der den Nachweis des Virus deutlich verlässlicher als die bisherigen Tests ermöglichen soll. Das jeweilige Ergebnis solle in der Regel innerhalb eines Tages vorliegen. Damit ließe sich auch ermitteln, wie hoch die Herdenimmunität der Bevölkerung in Deutschland bereits gegen das Virus ist. Wie die FAZ berichtet, sei der Test am bayerischen Standort Penzberg entwickelt worden und solle dort und am Standort Mannheim bis Ende Juni im hohen zweistelligen Millionenvolumen produziert werden.

