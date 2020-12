Bund und Länder fahren in der Pandemie ständig auf Sicht. Das zermürbt. Wie finden wir heraus aus dem hechelnden Stop and Go? Einige Denkanstöße.

1. Berechenbar werden

Vielleicht hilft ein Blick nach Irland. Die Regierung dort verabschiedete schon im September einen Fünf-Stufen-Plan, bei dem jeder nachvollziehen kann, ab welcher in einer bestimmten Region eingetretenen Gefahrenstufe welche Maßnahmen zu befolgen sind. Er legt sogar fest, ab welcher Stufe Busse und Züge nur zur Hälfte belegt sein dürfen – und ab wann dort in Stoßzeiten nur noch Berufstätige einsteigen dürfen.

