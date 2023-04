Seit Sonntagnacht erstrahlt die Reichsburg Trifels wieder über Annweiler. Im vergangenen Sommer hatte der Trifelsverein der nächtlichen Beleuchtung der geschichtsträchtigen Mauern den Strom abgedreht. Als Reaktion auf die Energiekrise. Am 15. April sei die Energieeinsparverordnung des Bundes ausgelaufen. Deswegen habe sich der Verein entschieden, das Licht wieder anzuknipsen, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende und Burgverwalter Benjamin Seyfried. Energie- und Umweltkrise seien zwar nicht verschwunden, aber Seyfried sieht die erleuchtete Burg auch als kleinen Hoffnungsschimmer und positives Signal an die Bevölkerung. Er habe auch schon viele erfreute Reaktionen erhalten. Er hält die dreistündige Beleuchtung für vertretbar, zumal seit 2013 LED-Hochleistungsscheinwerfer genutzt würden, die pro Stunde nur 40 bis 90 Watt beanspruchen. Das kalte Licht sei zudem insektenfreundlich. Die Stromkosten hielten sich mit 500 bis 700 Euro pro Jahr im Rahmen.