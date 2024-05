Es ist eine liebgewonnene Tradition des FDP-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen: In der Spargelzeit kommen führende liberale Politiker, Vertreter der Wirtschaft sowie Kommunalpolitiker zusammen und essen gemeinsam den von Ehrenamtlichen im Sängerheim der Liedertafel in Dudenhofen zubereiteten Spargel. Unter den Gästen war am Pfingstmontag auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Er hatte mehrere Botschaften im Gepäck – zur Digitalisierung, künstlichen Intelligenz, Verkehrsinfrastruktur und der Deutschen Bahn. Was er sagte, lesen Sie hier.