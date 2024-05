Ob die wegen zahlreicher Probleme in die Schlagzeilen geratene Gräfenauschule in Ludwigshafen, die Realschule plus in Bellheim (Kreis Germersheim) oder die Grundschule in Wolfstein ( Kreis Kusel) – sie gehören zu jenen 200 Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz, die eine besondere Finanzförderung erhalten werden, um damit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche stärker zu unterstützen. Pro Jahr stünden dafür 100 Millionen Euro bereit, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Mittwoch in Mainz mitteilte. Hintergrund ist das „Startchancen“-Programm des Bundes. Es startet zum 1. August 2024 und läuft über zehn Jahre. Der Bund fördert es mit einer Milliarde Euro pro Jahr. Die Länder beteiligen sich in gleichem Umfang. Etwa 4000 Schulen „in herausfordernder Lage“ und damit rund zehn Prozent aller Schüler in Deutschland würden mit dem Programm gezielt unterstützt, hieß es in Mainz. Ziel des Programms ist es, die Kompetenzen der Schüler vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik zu stärken. Für die Auswahl der Schulen wurde laut Hubig ein Kriterienkatalog erstellt, bei dem unter anderem die Faktoren Armut und Migrationshintergrund berücksichtigt wurden.

Das sind die Schulen in der Pfalz:

Kreis Bad Dürkheim: Salierschule Bad Dürkheim, Dekan-Ernst-Grundschule Grünstadt, Grundschule Lambrecht

Donnersbergkreis: Grundschule Eisenberg, Grundschule Kirchheimbolanden, Grundschule Rockenhausen, Grundschule Alsenz

Kreis Germersheim: Realschule plus Bellheim, Eduard-Orth-Grundschule Germersheim, Geschwister-Scholl-Grundschule Germersheim, Grundschule Hagenbach

Kreis Kaiserslautern: Grundschule Miesau, Grundschule Landstuhl In der Au, Grundschule Ramstein-Miesenbach, Realschule plus Ramstein-Miesenbach, Realschule plus Weilerbach

Kreis Kusel: Grundschule Kusel, Grundschule Wolfstein

Rhein-Pfalz-Kreis: Grundschule Fußgönheim, Grundschule Schifferstadt Süd

Südliche Weinstraße: Grundschule Bad Bergzabern

Kreis Südwestpfalz: Realschule plus Rodalben

Frankenthal: Friedrich-Ebert-Grundschule Frankenthal, Pestalozzi-Grundschule Frankenthal

Kaiserslautern (Stadt): Geschwister-Scholl-Grundschule, Grundschule Kottenschule, Grundschule Luitpoldschule, Grundschule Röhmschule, Grundschule Schillerschule, Grundschule auf dem Betzenberg, Grundschule auf dem Fischerrück , Lina-Pfaff-Realschule plus, Berufsbildende Schule I - Technik, Berufsbildende Schule II - Wirtschaft, Bertha von Suttner Integrierte Gesamtschule, Integrierte Gesamtschule Goetheschule

Landau: Grundschule Horstring, Grundschule Süd

Ludwigshafen: Grundschule an der Blies, Grundschule Goetheschule Nord, Grundschule Gräfenauschule, Grundschule Luitpoldschule, Erich-Kästner-Grundschule, Grundschule Lessingschule, Anne-Frank-Realschule plus, Karolina-Burger-Realschule plus, Kooperative Realschule plus Adolf Diesterweg, Realschule plus am Ebertpark, Berufsbildende Schule Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft - Anna-Freud-Schule, Berufsbildende Schule Technik 2, Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch, Integrierte Gesamtschule Gartenstadt

Neustadt: Realschule plus

Pirmasens: Grund und Hauptschule, Grundschule Horeb, Grundschule Robert-Schuman-Schule, Grundschule Wittelsbachschule, Landgraf-Ludwig-Realschule plus und Fachoberschule, Realschule plus, Berufsbildende Schule

Speyer: Grundschule Siedlung, Realschule plus Siedlung, Grundschule Vogelgesang

Zweibrücken: Grundschule Ixheim, Grundschule Pestalozzischule, Herzog-Wolfgang-Realschule plus