Zwei Mädchen auf Schulweg angegriffen - 14-Jährige stirbt

Ein Mann soll am Montagmorgen zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule in Illerkirchberg bei Ulm angegriffen und so schwer verletzt haben, dass eine 14-Jährige starb. Zum Artikel

Sollte die Maskenpflicht in Bus und Bahn fallen?

Ist die Maskenpflicht im ÖPNV noch zeitgemäß? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Was spricht dafür, was dagegen, sie aufzuheben? Zwei Redakteure haben dazu gegensätzliche Meinungen. Zum Artikel

Schlechte Aussichten für Fortbestand des Kaufhofs in Speyer

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent und will sich von einem Großteil seiner Filialen trennen. Gerade kleine Standorte wie Speyer gelten als gefährdet. Ein Investor möchte die Filiale am Altpörtel übernehmen. Im Gespräch mit Martin Schmitt bezweifelt Handelsexperte Jörg Funder, dass der Plan aufgehen kann. Zum Artikel

Das Protokoll eines Schockanrufs: Ein „Staatsanwalt“ versucht, eine gewitzte Seniorin unter Druck zu setzen

Ingrid Winkler-Härle verfolgt die Diskussion zum Betrug per Telefonanruf sehr genau. Die 74-Jährige hat zwei Fälle im Bekanntenkreis, bei denen die Betrüger Erfolg hatten. Bei ihr hatten die Betrüger weniger Erfolg. Sie hielt das Gespräch aber in Gang, „um weitere Details zu erfahren, mit dem Ziel, sie gegen die Betrüger verwenden zu können.„ Sabine Schilling, stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion Landau hat ihr Gedächtnisprotokoll aufgeschrieben. Zum Artikel

Mein Leben mit Long-Covid: Eine Betroffene berichtet

Eine Corona-Infektion wirft Anna Blum so sehr aus der Bahn, dass sie die Kontrolle über ihren Körper verliert – der RHEINPFALZ erzählte sie vor einem Jahr ihre Geschichte. Was seither geschehen ist und welche Folgen eine zweite Infektion mit dem Virus hatte. Ein Gespräch über wirkungsvolle Maßnahmen und ihr neues Leben mit Long-Covid. Zum Artikel

Urteil im Polizistenmord-Prozess: Die Show des Andreas S.

Georg Altherr, der Saarland-Korrespondent der RHEINPFALZ berichtete mehrere Monate regelmäßig vom Mordprozess am Landgericht Kaiserslautern. Hier musste sich der 39-jährige Andreas S. für die Tötung an einer 24-jährigen Polizeianwärterin und einem 29-jährigen Polizeibeamten verantworten. Im Podcast “Alles Böse„ spricht er darüber mit dem stellvertretenden Chefredakteur Uwe Renners. Zum Artikel

Warntag oder Wenn das Handy plötzlich schrillt

Am Donnerstag ist bundesweiter Warntag. Auf verschiedensten Wegen sollen die Bürger dann testweise eine Alarmmeldung erhalten – falls dieses Mal alles klappt. Zum Artikel

Warum viele Sirenen stumm bleiben werden

Am 8. Dezember, einem Donnerstag, wird es um 11 Uhr pfalzweit Großalarm geben. Und darüber hinaus auch: Der zweite bundesweite Warntag nach dem weitgehend verunglückten ersten im September 2020 soll zeigen, ob sich an der Infrastruktur zur Warnung der Bevölkerung etwas verbessert hat. Klar ist aber schon jetzt, dass die Sirenen in vielen Gemeinden stumm bleiben werden – absichtlich. Oder weil es immer noch keine gibt. Zum Artikel

Fall Torun: BGH bestätigt lebenslänglich für Mittäterin

Nach dem Doppelmord an zwei Geschäftsleuten hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Revision einer der drei Angeklagten abgelehnt. Die Verurteilung wegen Mordes und die damit verbundene lebenslängliche Freiheitsstrafe gegen eine 47-jährige Stuttgarterin ist somit rechtskräftig. Zum Artikel

Jahreshauptversammlung des FCK: „Keiner ist größer als der Verein“

Der 1. FC Kaiserslautern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Überschuss von rund einer halben Million Euro erwirtschaftet. Das hat die Schulden auf noch fast sechs Millionen Euro gesenkt. Das waren nicht die einzigen guten Nachrichten bei der Jahreshauptversammlung, denn der Zweitligist gewann zudem innerhalb eines halben Jahres viele neue Mitglieder. Zum Artikel