Am 1. Mai haben die Kreisbäder in Maxdorf, Schifferstadt und Römerberg, jeweils inklusive der Sauna, geschlossen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Wer an dem Tag seine Bahnen ziehen will, kann das im Aquabella in Mutterstadt zwischen 9 und 18 Uhr machen. Dort hat auch die Sauna geöffnet.