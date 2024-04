Eine große Investition ist abgeschlossen: In Neupotz wurde jetzt offiziell der neue Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Insgesamt hat der Umbau des Tennenplatzes rund 750.000 Euro gekostet. Die Gemeinde selbst hat den größten Anteil übernommen. Auch der Verein hat sich mit knapp 190.000 Euro eingebracht. Landrat Fritz Brechtel überreichte dem FC Viktoria Neupotz bei der Einweihungsfeier eine Spende von 3000 Euro aus der Sparkassen-Stiftung. „Hier in Neupotz trainieren regelmäßig 18 gemeldete Mannschaften“, so Brechtel. Mit dem neuen Kunstrasenplatz seien die Trainingsbedingungen aufgewertet worden. Auch die Hopp-Stiftung hat sich an den Kosten beteiligt. Innerhalb der Verbandsgemeinde Jockgrim verfügen un alle Orte sowohl über einen Naturrasenplatz als auch ein Spielfeld mit Kunstrasen.