Am 31. Januar wurden bei Ulmet im Kreis Kusel eine Polizeianwärterin und ein Polizist bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen. Am 30. November wurde der Täter Andreas S. wegen Mordes verurteilt. Im Podcast „Alles Böse“ gibt die RHEINPFALZ tiefe Einblicke in die Verhandlung, die Motive des Täters und die Berichterstattung in dem Fall.

Den 31. Januar 2022 wird Georg Altherr nicht vergessen. Der Saarland-Korrespondent unserer Zeitung war einer der ersten Medienvertreter, die am frühen Montagmorgen in Ulmet in die Nähe des Tatortes fuhren, um über den Mord an zwei Polizisten zu berichten. Selbst für erfahrene Berichterstatter wie Altherr kein Termin, der spurlos an einem vorübergeht. Bereits in der vergangenen Folge unseres Podcasts „Alles Böse“ hat er mit dem stellvertretenden Chefredakteur Uwe Renners über das gesprochen, was er an diesem Tag erlebt hat und die Berichterstattung in den folgenden Wochen.

In der neuen Folge berichtet Altherr jetzt über den Prozess, in dem sich der 39-jährige Andreas S. für den Mord an einer 24-jährigen Polizeianwärterin und einem 29-jährigen Polizeibeamten verantworten musste. Altherr spricht über die Arroganz des Täters, schockierende Fakten zum Fall und wieso der Angeklagte trotz 50 Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Wilderei noch eine Waffe führen konnte.

Der Podcast ist auf rheinpfalz.de, Spotify, Apple Music und allen gängigen Podcastplattformen zu hören.