Ab Januar wird mehr geblitzt

Für Raser wird die Luft in den Verbandsgemeinden Herxheim, Kandel und Lingenfeld sowie der Stadt Wörth dünner. Ab dem nächsten Jahr überwachen die Kommunen den Straßenverkehr innerorts. Und dann soll auf jeden Fall häufiger geblitzt werden als bisher.

BI für Erhalt des Hauses Kahn steht vor Gründung

Benötigt die Kreisverwaltung ein neues großes Verwaltungsgebäude? Durch die sich verändernden Arbeitsbedingungen sollten die Pläne geändert werden, meinen einige Germersheimer. Erhalten bliebe auch ein altes Haus. Doch fehlt dazu noch etwas.

Wird vor den Ferien geschwänzt?

Ferienzeit, Reisezeit. Gerade vor den Sommerferien häufen sich die Berichte über Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule schicken und lieber frühzeitig in Urlaub fahren.

Hospizarbeit wird weiter ausgebaut

Das Ambulante Hospizzentrum Südpfalz baut seinen Standort in Landau aus. Parallel zum Wechsel in der Leitung wurden die Pläne erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Förderverein macht’s möglich.

Neues Domizil für Sanitäter

Die Rettungskräfte in Bad Bergzabern arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Weil die Möglichkeiten an ihrem Sitz am Klinikum begrenzt sind, ist ein Umzug der Truppe beschlossene Sache. Nun werden die Vorkehrungen dafür getroffen.