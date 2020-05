Seit Mitte März galt auch bei den beiden Asklepioskliniken in Germersheim und Kandel ein striktes Besuchsverbot. So sollte verhindert werden, dass eine Infektion mit dem Coronavirus in die Einrichtungen eingeschleppt wird. Eine entsprechende Vorgabe hatte es ab Anfang April auch vom Land Rheinland-Pfalz gegeben.

Angesichts der derzeitigen Entwicklung mit rückläufigen Zahlen an Corona-Infizierten wurden nun die Besuchsregelungen an den beiden Kliniken im Kreis wieder gelockert.

Seit dieser Woche ist wieder ein Besucher pro Patient am Tag erlaubt. Besucht werden können nahe Angehörige und Verwandte, teilte die Klinik mit. Diese Regelung gilt für die „Normalstationen“, also nicht für die Intensiv- und Isolierstation. Patient und Besucher müssen durchgehend Stoffmasken tragen. Außerdem müssen sich Besucher am Empfang der jeweiligen Klinik schriftlich an- und abmelden. Und natürlich ist ein Besuch nur möglich, wenn keinerlei Anzeichen für eine Erkrankung mit Covid-19 vorliegt.

