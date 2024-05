Für den Contwiger Andreas Brill war es das erste FCK-Pokalfinale, das er live im Berliner Olympiastadion verfolgt hat. „Alle Erwartungen wurden übertroffen, es war einfach unfassbar“, sagt er. Er war mit dem Fanclub „Höllenfeuer Contwig“ in der Hauptstadt, und auch ein „Treuen Junge“ aus Niederauerbach erzählt von seinen Eindrücken.

Außergewöhnliche Reisemobile nach Maß: Wer in abgelegenen Gegenden unterwegs sein will, braucht spezielle Fahrzeuge. Die Firma Ormocar hat sich darauf spezialisiert, individuelle Leerkabinen zu bauen. Mal sind es alte, ausrangierte Lkws, denen die Besitzer ein neues Leben eingehaucht haben, manchmal sind es fabrikneue Fahrzeuge, die nach einer Station in Hauenstein auf Tour gehen.

Von Freitag bis Samstag ist der Strecktalpark in Pirmasens wieder zur perfekten Kulisse für die Lebensart Life-Style-Messe geworden. Lokalmatadoren wie Messe-Neuzugänge waren zufrieden mit dem Markttreiben.

Nur eine Woche nach dem Zimmerbrand im Pirmasenser Krankenhaus konnte die betroffene Station wieder in Betrieb genommen werden. Es sind aber immer noch Arbeiten nötig. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Patient hat wohl gezündelt.

Vor zwei Jahren zog Unternehmer Ralph Barlog mit Familie und Galerie von Pirmasens ins schwäbische Heidenheim. Er erzählt, warum es für ihn die richtige Entscheidung war.

Bundesweit sollen 230 Postbank-Filialen geschlossen werden. Ob Zweibrücken betroffen ist, ist unklar. Womöglich kann man hier bald keine Briefe und Pakete mehr aufgeben.