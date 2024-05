Wer in abgelegenen Gegenden unterwegs sein will, braucht spezielle Fahrzeuge. Die Firma Ormocar hat sich darauf spezialisiert, individuelle Leerkabinen zu bauen.

Manchmal erreichen Peter Kuhn Bilder von den Orten, an denen seine Kunden mit ihren Reisemobilen gerade unterwegs sind: in der afrikanischen Wüste, in den südamerikanischen Anden, in Marokko oder Kanada.