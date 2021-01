Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte einstellen wie noch nie: Rund 5000 Auszubildende und dual Studierende sollen in den Konzern kommen, 300 mehr als im vergangenen Jahr, wie die Bahn am Freitag ankündigte. Diese Investition in Personal sei notwendig für eine nachhaltige Mobilität und erfolgreiche Verkehrswende, erklärte die DB. Auf Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland entfallen dabei mehr als 800 Azubis und Dualstudierende. Die DB biete „nun schon im sechsten Jahr hintereinander eine höhere Zahl an Ausbildungsplätzen an“, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler in Berlin. Seit 2016 hätten mehr als 19.000 Nachwuchskräfte bei der DB angefangen. Einstellen will die DB in diesem Jahr insgesamt 18.000 neue Leute.