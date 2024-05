Die Sperrung der beiden B10-Tunnel bei Rinnthal kann doch schon am Freitag aufgehoben werden. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Mittwoch mit. Zuvor hieß es, die Reparaturarbeiter nach dem Wasserrohrbruch am vergangenen Donnerstag würden sich bis Anfang nächster Woche hinziehen. Doch den hinzugerufenen Verbandsgemeindewerken Annweiler sei es möglich gewesen, den beschädigten Teil der Löschwasserleitung schneller als erwartet mit vorrätigem Material zu reparieren, teilt der LBM mit. Der anschließende Druckversuch sei erfolgreich gewesen. Die für die Arbeiten aufgebrochene Straße werde noch am Mittwochabend verschlossen, damit sie über den Feiertag aushärten könne. Am Freitag werde die Strecke noch abgekehrt, sodass die Sperrung bis spätestens 13 Uhr aufgehoben werden könne. Als Ursache für den Schaden an der Löschwasseranlage sei eine rostbedingte Materialermüdung gewesen, so der LBM.