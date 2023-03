[Aktualisiert: 13.30 Uhr] Nach einem Unfall mit mehreren Autos auf der A6 bei Grünstadt hat sich der Verkehr in Richtung Mannheim am Montagmorgen kilometerlang gestaut. Ausgelöst hat die Karambolagen-Kette offenbar ein Audi Q2, der laut Polizei auf der linken Spur fuhr und aus ungeklärter Ursache stark bremste. Im Wagen dahinter fuhr ein 34-Jähriger aus dem Raum Kirchheimbolanden, der auf die rechte Spur ausweichen wollte. Dort rummste er gegen das Heck eines weiteren Fahrzeugs, was ihm selbst einen massiven Frontschaden bescherte. Auf dem linken Fahrstreifen krachten derweil zwei weitere Autos in den Audi, weil die Fahrer zu wenig Abstand gehalten halten. Dabei ist ein 48-Jähriger aus dem Raum Rockenhausen leicht verletzt worden, er musste ins Krankenhaus. Gefahndet wird jetzt nach dem Wagen, der auf der rechten Spur gefahren und vom ausweichenden Auto gerammt worden war. Denn dessen Fahrer hat nicht angehalten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Neben den Beamten und dem Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr an. Der Verkehr wurde für etwa anderthalb Stunden über nur eine Spur an der Unfallstelle vorbei gelotst.