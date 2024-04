Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Samstagmorgen nach dem oder den Insassen eines Unfallfahrzeugs gesucht. Wie die Behörde mitteilt, meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes Rohrbach ein Auto auf dem Dach liege. Weil weder Fahrer noch potenzielle Mitfahrer vor Ort angetroffen werden konnten und nicht ausgeschlossen war, dass jemand verletzt ist, startete die Polizei umgehend eine umfangreiche Fahndung. Diese blieb erfolglos, es konnte niemand gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.