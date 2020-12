Ein Wendemanöver endete am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt mit einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn und mehr als 11.000 Euro Sachschaden, wie die Polizei informierte. Der 59-jährige Fahrer eines Nissan fuhr gegen 19.10 Uhr auf der Renzstraße. Als er auf Höhe der Hebelstraße trotz Verbots nach links abbog, kam es zu dem Zusammenprall mit der Straßenbahn. Der Mann hatte die in dieselbe Richtung fahrende Straßebahn übersehen. Der Autofahrer sowie die Insassen der Straßenbahn blieben glücklicherweise allesamt unverletzt. Das Auto musste jedoch abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste ihre Rundfahrt beenden.