Ein Auto hat am Dienstagmorgen auf der A65 bei Neustadt-Süd in Richtung Karlsruhe vollständig gebrannt. Laut Polizei gelang es dem 44 Jahre alten Fahrer, sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu retten, bevor die Flammen den Wagen komplett zerstörten. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr und wurde vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht. Während der Löscharbeiten sperrten Einsatzkräfte die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe kurzzeitig komplett. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.