Reisende im Fernverkehr der Deutschen Bahn, die ihre für diesen Montag geplante Fahrt wetterbedingt verschieben oder absagen, können dies kostenlos tun. Bereits gebuchte Fahrkarten können bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die Regelung gilt auch für verschobene oder abgesagte Fahrten am zurückliegenden Wochenende. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenfrei umgetauscht werden. Die Bahn rechnet auch am diesem Montag aufgrund der starken Schneefälle und der hohen Windgeschwindigkeiten mit deutlichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr in weiten Teilen Deutschlands.

