Die Anzahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging sie um 195.000 Menschen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg am Dienstag mitteilte. Damit suchten im Jahresdurchschnitt 2,418 Millionen Menschen einen Job. Die Arbeitslosenquote sank um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine – Preisanstiege, Unsicherheiten, aber auch die Fluchtmigration – hätten zwar durchaus Spuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinterlassen, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. „Angesichts des Ausmaßes der Belastungen fallen diese aber moderat aus.“

Im Dezember zeigte sich der Arbeitsmarkt laut BA ebenfalls robust. Die Anzahl der Arbeitslosen stieg demnach wie in diesem Monat üblich mit Beginn der Winterpause um 20.000 auf 2,454 Millionen. „Bereinigt um saisonale Einflüsse ist jedoch ein Rückgang zu verzeichnen“, sagte Nahles, und zwar um 13.000 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent.

Die Anzahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Dezember leicht gestiegen. Rund 102.500 Frauen und Männer waren im letzten Monat des Jahres arbeitslos, das waren 140 oder 0,1 Prozent mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 4000 Arbeitslose mehr gezählt. Das entspricht einem Plus von 4,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 4,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,4 Prozent.