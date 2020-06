Der Gesundheitszustand des schwer erkrankten Altbischofs Anton Schlembach ist kritisch. Das hat das Bistum Speyer am Sonntag mitgeteilt. Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens und die Mitglieder des Allgemeinen Geistlichen Rats haben die Gläubigen zum Gebet für den erkrankten Altbischof aufgerufen. Damit wolle man den emeritierten Bischof „auf seinem letzten Weg zum Vater begleiten“. Anton Schlembach war der 95. Bischof von Speyer und leitete die Diözese von 1983 bis 2007.

Er stammt aus Großwenkheim, einem Dorf bei Münnerstadt, wo er am 7. Februar 1932 als ältestes von vier Kindern einer Landwirtsfamilie geboren wurde. Er studierte in Würzburg und an der Päpstlichen Universität in Rom und empfing am 10. Oktober 1956 in Rom die Priesterweihe. Am 25. August 1983 folgte die Ernennung zum Bischof von Speyer, zwei Monate später die Weihe durch Vorgänger Erzbischof Friedrich Wetter. Im Februar 2007 wurde er als 95. Bischof von Speyer verabschiedet.