Die Alsenzbahn von Kaiserslautern nach Bad Münster wird vom 4. März bis zum 7. April auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Alsenz total gesperrt.

Erste nächtliche Sperrungen, von denen drei Züge in Tagesrandlage betroffen sind, gibt es bereits vom 26. Februar bis 1. März, weitere Nachtsperrungen mit zusätzlichen Zugausfällen vom 8. April bis 19. April.

Während der Totalsperrung fahren als Ersatz für die ausfallenden Züge Busse mit deutlich längerer Fahrzeit. Laut einer Mitteilung des für den regionalen Bahnverkehr zuständigen Zweckverbands in Kaiserslautern müssen die Busse wegen einer Sperrung der B48 einen Umweg fahren. Die Busfahrt von Alsenz nach Kaiserslautern wird planmäßig 83 Minuten dauern. Für die Regionalbahn-Züge, die im Regelfahrplan stündlich von Kaiserslautern über Bad Kreuznach nach Bingen fahren, gilt nördlich von Alsenz meist der reguläre Fahrplan. Die Regional-Express-Züge der Linie RE17, die normalerweise von Kaiserslautern über Rockenhausen nach Koblenz fahren, fallen auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach aus. Von Kaiserslautern nach Bad Kreuznach fährt statt des RE ein Ersatzbus, der nur in Winnweiler, Rockenhausen und Bad Münster am Stein hält.