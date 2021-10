Die Luftbrücke des US-Militärs für die seit einem Monat in der Pfalz gestrandeten 8800 Afghanen ist jetzt in ihrer Schlussphase: Am Samstag gegen 16 Uhr wurde erstmals seit dem 9. September wieder ein Flugzeug mit Evakuierten aus Kabul auf der Air Base Ramstein für den Start vorbereitet. Ziel: die Vereinigten Staaten. Gestartet werde sollte noch am späten Nachmittag. Bis wann der Rest der zuletzt in Ramstein und Kaiserslautern untergebrachten Afghanen ausgeflogen werden kann, ist indes offen. Die Luftbrücke war unterbrochen worden, um die Geflüchteten umfassend zu impfen.

US-General Joshua M. Olson, Standortkommandant der Air Base Ramstein, sagte in einem Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG: „Wir hoffen, dass wir in kürzester Zeit die Air Base und auch die Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern geleert haben werden.“ In den kommenden drei, vier Tagen sollen laut Olson zunächst jeweils 1000 Afghanen pro Tag weiterreisen dürfen.

Der General betonte in dem Interview, dass die Unterstützung deutscher Partner „von kritischer Bedeutung“ für die Mission gewesen sei. Olson: „Ich kann nicht oft genug wiederholen, wie dankbar ich gerade auch unseren deutschen Freunden für deren Hilfe bin. Ganz einfach Dankeschön an Rheinland-Pfalz und die ganze Region Kaiserslautern! Sie sind unglaubliche Partner.“

Weiterlesen