Nichts war es für die Adler Mannheim mit der angestrebten Wiedergutmachung für die Heimpleite gegen Ingolstadt am Sonntag. Im Gegenteil: Die Hausherren unterlagen am Mittwochabend in der DEL der Düsseldorfer EG gleich mit 1:4. Brendan O’Donnell (7. Minute), Justus Böttner (31.), Daniel Fischbuch (33.) und Victor Svensson (42.) trafen vor 7126 Zuschauern für die Gäste. Matthias Plachta erzielte 57 Sekunden vor Schluss den Ehrentreffer. Das Team von Adler-Coach Bill Stewart ließ vor allem einen geordneten Spielaufbau und gefährliche Abschlüsse vermissen.