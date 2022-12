Bremerhaven ist für die Adler Mannheim weiterhin nur selten eine Reise wert. Das Team von Adler-Coach Bill Stewart unterlag am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) bei den Pinguins und damit zum sechsten Mal in Folge eine Begegnung an der Nordseeküste. Während für die Gastgeber Jan Urbas (24.), Ross Mauermann (35.), Dominik Uher trafen, gelang den Adlern durch einen – wenn auch sehenswerten Treffer – Ryan MacInnis – nur ein Tor (47.).