Die Adler Mannheim haben im Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft ein frühes Aus vorerst abgewendet und ein weiteres Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr) erzwungen. Angeführt von ihrem dreifachen Torschützen Nigel Dawes siegte der Hauptrundenfünfte beim Titelverteidiger Eisbären Berlin verdientermaßen 5:3 (1:1, 1:0, 3:2). Zudem trafen Markus Hännikäinen und Nico Krämmer. In der Play-off-Serie steht es nun nur noch 2:1 für Berlin, drei Siege sind zum Finaleinzug nötig. Der EHC Red Bull München wartet also noch auf seinen Endspiele-Gegner.