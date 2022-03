Die Adler Mannheim haben nach den enttäuschenden Auftritten in den vergangenen Wochen die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer Pavel Gross sowie Assistenztrainer Mike Pellegrims beurlaubt. Vorerst bis zum Saisonende wird der Kanadier Bill Stewart (64), der die Adler 2001 zur deutschen Eishockey-Meisterschaft geführt hatte, die Mannschaft übernehmen. Die Ex-Profis Marcel Goc und Jochen Hecht sind in dieser Zeit seine Co-Trainer.

„Wir sind in einer Phase der Saison, in der die Play-offs unmittelbar bevorstehen und die Mannschaft auf dem Weg sein sollte, ihr bestes Eishockey zu spielen. Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Team im Schlussspurt und in der Endrunde einen neuen Impuls, einen frischen Wind benötigt“, sagte Klubchef Daniel Hopp.