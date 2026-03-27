In Spiel zwei der Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) siegten die Adler Mannheim bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Vor 4767 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven hatte Andy Miele (13.) die Gastgeber in Führung gebracht. Kris Bennett (20.) besorgte zunächst den Ausgleich, brachte die Adler kurz nach dem ersten Seitenwechsel (22.) erstmals in Führung. Die Strafzeit gegen William Worge Kreü war gerade überstanden, da mussten dieses Mal die Mannheimer den Ausgleich schlucken.

Colt Conrad war für Bremerhaven erfolgreich (31.), aber der Jubel währte nur kurz, denn zunächst traf Luke Esposito zum 3:2 (32.) und dann erhöhte Nick Mattinen in Überzahl sogar auf 4:2 (33.). Ärgerlich im Anschluss die Strafzeit gegen Brendan O’Donnell und noch ärgerlicher, dass Bremerhaven die Christian Wejse (38.) zum 3:4-Anschlusstreffer nutzte. Es war noch nicht die Entscheidung, denn ohne Torhüter und bei einem Mann mehr auf dem Eis traf Conrad mit seinem zweiten Treffer zum 4:4-Ausgleich (59.). In der Verlängerung erzielte Zach Solow für die Adler in Überzahl das entscheidende 5:4 (66.). Damit geht es mit einem 2:0 für die Adler ins dritte Spiel der Serie am Samstag, 16.30 Uhr, in der SAP-Arena.