Die Moral ist intakt: 0:2-Rückstand, Ausgleich 1,2 (!) Sekunden vor der Schlusssirene – die Adler Mannheim konnten dennoch die vierte Niederlage in Folge in der Deutschen Eishockey-Liga nicht verhindern, sie mit einem mitgenommenen Punkt aber halbwegs erträglich gestalten. Bei den Grizzlys Wolfsburg unterlagen sie nach Verlängerung 2:3 (0:2, 1:0, 1:0; 0:1). „Mir gefällt der Charakter des Teams. Es hat bewiesen, dass es nicht aufgibt“, befand Trainer Bill Stewart. Taro Jentzsch war im Mittelabschnitt der Anschlusstreffer für die Adler gelungen, Markus Eisenschmid schoss sein Team extrem kurz vor der Schlusssirene noch in die Overtime.