Trotz einer anfangs teilweise kopflosen und insgesamt wenig souveränen Vorstellung haben die Adler Mannheim einen kompletten Ausrutscher beim Tabellenschlusslicht der Deutschen Eishockey-Liga vermieden. Beim 5:4 (2:2, 1:1, 1:1; 1:0)-Erfolg in Bietigheim gab’s gegen die Steelers aber nur zwei Punkte, Nationalverteidiger Korbinian Holzer traf in der Verlängerung zum Siegtreffer im Nachsitzen. Zuvor hatte der klare Favorit zweimal zurückgelegen – und dann kurz vor Schluss der normalen Spielzeit eine eigene 4:3-Führung noch verschenkt. Für die Gäste trafen in den regulären 60 Minuten Borna Rendulic, Stefan Loibl, Nigel Dawes und Nico Krämmer.