Die Adler Mannheim sind in der Deutschen Eishockey-Liga nach zuletzt zwei Heimniederlagen wieder auf Kurs: Bei Meister Eisbären Berlin gelang ein 3:2-Sieg nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Schuss, der zwei Punkte wert war, setzte Nigel Dawes. Nationalspieler Marcel Noebels hatte den Titelverteidiger mit einem frühen Doppelschlag klar in Führung gebracht, trotz dreier Unterzahlsituationen retteten sich die Adler aber mit diesem 0:2-Rückstand in die erste Pause. „Bullshit“ fand Adler-Stürmer Borna Rendulic den schwachen Auftakt seiner Mannschaft – und setzte mit dem Anschlusstreffer das Zeichen zur Aufholjagd. Jordan Szwarz gelang ebenfalls im Mitteldrittel nach guter Vorarbeit von Nico Krämmer der Ausgleich der Gäste.