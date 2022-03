Ab sofort dürfen die Adler Mannheim die SAP-Arena – auch Spielstätte des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen – wieder mit 13.600 Fans voll auslasten. Als Folge der Bundesgesetzgebung sind zwar viele Einschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gefallen, in der Übergangsfrist bis um 2. April werden allerdings bestimmte Regelungen beibehalten. Demnach gilt bei den Adler-Heimspielen vorerst weiterhin die 3G-Regel, so der Klub in einer Mitteilung. Ebenso bestehen bleibe zunächst die Maskenpflicht. Ausnahmen gelten für Kinder unter sechs Jahren sowie für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen und dies mittels eines Attests nachweisen können.