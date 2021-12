Bis auf Weiteres werden die Adler Mannheim ihre Eishockey-Heimspiele in der SAP-Arena ohne Zuschauer austragen. Dies ist die Folge der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Baden-Württemberg. 750 Fans hätten demnach in die Halle gedurft, doch die Öffnung der Arena für so wenige Zuschauer stehe „in keinem Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Klubs“, teilten die Adler mit. Zum anderen möchten sie die „über viele Jahre gewachsene Fan- und Partnerstruktur durch eine erzwungene und notwendige Selektion zu keiner Zeit aufs Spiel setzen“. Das kommende Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg findet also ohne Publikum statt. Der Preis bereits erworbener Einzeltickets werde zurückerstattet.