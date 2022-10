Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey-Liga ihren siebten Sieg in Serie gefeiert. Bei den Schwenninger Wild Wings, trainiert von Mannheims Eishockey-Legende Harold Kreis, gewann der Tabellenzweite am Freitagabend 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Schon nach 33 Sekunden brachte Borna Rendulic die Gäste in Führung, die Luca Tosto und Topscorer Matthias Plachta - nach genialem Zusammenspiel mit dem starken Nico Krämmer - auf 3:0 ausbauten. Tylor Spink machte die Partie aber mit zwei Treffern noch mal spannend, ehe erneut Plachta ins verwaiste Tor traf und so die Enscheidung herbeiführte. Kurzfristig mussten die Adler auf den angeschlagenen David Wolf verzichten. Am Sonntag (16.30 Uhr) empfangen sie in der SAP-Arena den ERC Ingolstadt.