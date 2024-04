[Aktualisiert um 12.50 Uhr] Auf der A65 bei Kandel ist am Samstagvormittag ein Wohnmobil in Brand geraten. Die Polizei berichtet, dass Kräfte der Feuerwehr und der Polizei aus Wörth auf Höhe der Anschlussstelle Kandel-Süd im Einsatz sind. Die Fahrbahn in Richtung Norden, also Fahrtrichtung Ludwigshafen, habe man zwischenzeitlich voll sperren müssen. Inzwischen seien die Löscharbeiten abgeschlossen, heißt es von der Polizei in Landau auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Nach ersten Einschätzungen habe die Fahrbahndecke nichts abbekommen. Verletzt worden sei niemand, so die Polizei weiter. Man gehe von einem technischen Defekt aus, das Wohnmobil sei in einer Nothaltebucht kontrolliert abgestellt worden.