Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag in Neustadt mit seinem Wagen eine 87-jährige Fußgängerin erfasst und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.43 Uhr an der Einmündung Villenstraße/Gimmeldinger Straße. Der Fahrer bog von der Villenstraße nach rechts in die Gimmeldinger Straße ein, während die Seniorin mittig auf der Fahrbahn mit einem Rollator die Straße überquerte. Der Wagen stieß mit der Frau zusammen, die daraufhin stürzte und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Hinweise auf das Fahrzeug liegen bereits vor, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich bei der Inspektion Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.