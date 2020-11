Weiterhin stark von der Corona-Pandemie betroffen sind mehrere Seniorenheime im Landkreis. Allein in der Senioreneinrichtung Haus Edelberg Bellheim sind, beziehungsweise waren, insgesamt 82 Personen mit dem Virus infiziert. Das meldet die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag.

Aktuell sind noch 48 Personen in der Bellheimer Einrichtung positiv getestet, darunter sind Bewohner und Personal. Ein weiterer Reihentest steht nächste Woche an. Im Palatina Altenpflegeheim Westheim sind derzeit 13 Bewohner und drei Personen aus den Reihen des Personals positiv getestet. Aktuell steht ein weiterer Test an. Drei Bewohner und zwei Mitglieder des Personals sind im Caritas Altenzentrum St. Elisabeth Germersheim positiv getestet, außerdem sechs positiv Getestete in einer Senioreneinrichtung in Hagenbach.

Nach einem positiven Fall in der Kita Sonnenstrahl Schwegenheim bleiben die Kinder der betroffenen Gruppe zunächst zuhause. Zwei neue Fälle gibt es an der Dammschule Wörth, die Kinder beiden betroffenen Grundschulklassen bleiben zhause. Je einen weiteren positiven Fall gibt es am Goethe Gymnasium Germersheim und an der Realschule Plus Kandel. Die Ermittlungen des Gesundheitsamts dauern in allen Fällen aktuell an.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 469 bestätigte positive Fälle, darunter sind 45 Neuinfektionen. Die Inzidenz, also die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, ist leicht gestiegen und liegt laut Landesuntersuchungsamt am Freitag bei 162.