Die Adler Mannheim greifen in der Deutschen Eishockey Liga nach dem Meistertitel. Das 4:1 (1:1; 2:0; 1:0) am Freitagabend gegen den EHC München bedeutete im fünften Spiel der Halbfinalserie den vierten Sieg der Adler und damit den vorzeitigen Einzug ins DEL-Finale. Gefeiert von 13.600 Fans in der ausverkauften SAP Arena zeigten die Adler eine starke Leistung und dominierte die Gäste ab dem zweiten Drittel fast nach Belieben.

Die Mannheimer Tore erzielten Alexander Ehl (4.), Nick Mattinen (23.), Matthias Plachta (34.) und Leon Gawanke (41.). Das zwischenzeitliche Münchner 1:1 hatte Tobias Rieder markiert. Gegen wen es ab kommenden Freitag dann um den Titel gehen wird, ist noch offen. Das andere Halbfinale zwischen Köln und Berlin wird frühestens am Montag entschieden.