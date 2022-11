Eine 37-Jährige ist im Beisein ihres 13-jährigen Sohns im schleswig-holsteinischen Heide auf einem Gehweg von ihrem Ehemann erschossen worden. Der 54-Jährige, der auch Vater des Jungen ist, sei am Montag neben der Frau aus einem Auto gestiegen und habe „unvermittelt“ auf sie gefeuert, teilte die Polizei am Dienstag in Itzehoe mit. Er war demnach als Beifahrer in dem Auto unterwegs, ein Fahrer begleitete ihn.

Anschließend ließ sich der Verdächtige nach Angaben der Ermittler von dem Fahrer zur Polizei bringen und stellte sich. Die 37-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus starb. Der jugendliche Sohn des Paars erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau stammte demnach aus Chemnitz in Sachsen, das Ehepaar lebte getrennt. Weitere Einzelheiten sowie Angaben zu möglichen Hintergründen der Tat machten die Beamtinnen und Beamten unter Hinweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht. Das galt auch mit Blick auf den Autofahrer, der den Ehemann begleitet hatte.