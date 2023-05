Am Dienstag und Mittwoch ist es in zahlreichen Dörfern im Leiningerland und darüber hinaus zu massiven Beeinträchtigungen in der Internetverbindung gekommen. Rund 24 Stunden lang war der Datendurchsatz so schlecht, dass nichts gestreamt und keine Website geöffnet werden konnte. Auch fand quasi fast kein E-Mail-Verkehr statt. „Die Störung mit geringeren Bandbreiten“ stellte sich laut dem Pressesprecher des Unternehmensverbundes Inexio/Deutsche Glasfaser, Thomas Schommer, um etwa 13 Uhr am Dienstag ein. „Nach der ersten Analyse handelte es sich um einen Hardwaredefekt“, erklärte er auf Nachfrage. Die Techniker hätten versucht, den Schaden zu orten, und seien auf zwei mögliche Fehlerquellen gestoßen. Letztendlich hätten sie den Defekt in Kaiserslautern aufgespürt und ihn am Mittwoch gegen 13 behoben. Dann konnten rund 1200 Kunden in den Orten Altleiningen, Battenberg, Gerolsheim, Kleinkarlbach, Neuleiningen sowie im Jägerthal endlich wieder auf der schnellen Datenautobahn unterwegs sein. Schommer: „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch einzelne Anschlüsse in Grünstadt betroffen waren.“ Das Telefonieren sei nicht eingeschränkt gewesen.