Die polnische Fußball-Nationalmannschaft hat bei der WM in Katar ihren ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft um Weltfußballer Robert Lewandowski, der in seinem fünften WM-Spiel zum ersten Mal ein Tor erzielte, gewann gegen Saudi-Arabien mit 2:0 (1:0) und benötigt im abschließenden Gruppenspiel gegen Argentinien am Mittwoch noch einen Punkt, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Neben Lewandowski (82.) traf Piotr Zielinski (39.) für die Polen, die die Gruppe C mit vier Punkten anführen. Saudi-Arabien, das zum Turnierauftakt den großen Favoriten Argentinien besiegt hatte, hat drei Punkte auf dem Konto. Dahinter folgen Mexiko (1 Zähler) und die punktlosen Argentinier, die am Samstagabend aufeinander treffen.