„Wer die Nerven behält, wird in der Liga bleiben“, sagte FCK-Coach Friedhelm Funkel vor dem Spiel seiner Mannschaft bei Greuther Fürth. Was er nach dem 1:2 nun sagt? Wird man sehen. Zunächst ordentlich, später fahrig präsentierten sich die Roten Teufel – und sie können sich bei Torwart Robin Himmelmann bedanken, nicht früher in Rückstand geraten zu sein. Der Lucky Punch folgte in der Nachspielzeit. Schwer wiegt jedoch die Verletzung von Julian Niehues.

