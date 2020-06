Für das Amt des Dekans des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt kandidieren die Pfarrer Andreas Rummel und Friedrich Schmidt-Roscher. Das hat die Evangelische Kirche der Pfalz am Mittwoch mitgeteilt. Die Kirchenregierung hatte beide am Mittwoch als Bewerber benannt, gewählt wird der Nachfolger von Dekan Armin Jung von den Mitgliedern der Bezirkssynode am 12. September. Der künftige Dekan wird zugleich Pfarrer der Stiftskirche Neustadt.

Derzeit in Haßloch

Friedrich Schmidt-Roscher ist seit 2007 als Pfarrer in Haßloch tätig. Zwischen 1990 und 2007 war er Pfarrer im Kirchenbezirk Speyer sowie in der Kirchengemeinde Essingen. Von 1993 bis 1996 begleitete er ein Modellprojekt zur Rolle der Kindertagesstätte in der Gemeinde wissenschaftlich beim Diakonischen Werk der Pfalz. Schmidt-Roscher ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist Mitglied des Lenkungsbeirats „Religion.Werte.Bildung“ der Diakonie Pfalz und engagiert sich für Kunst und Kirche. Schmidt-Roscher hat sich im Fach Diakoniewissenschaften promoviert über das Thema „Kindergarten als Nachbarschaftszentrum“.

Derzeit in Speyer

Andreas Rummel ist seit 2014 persönlicher Referent von Kirchenpräsident Christian Schad und seit Juni 2020 kommissarischer Pressesprecher der pfälzischen Landeskirche. Er wird das Presse- und Öffentlichkeitsreferat bis zum Dienstende Schads Ende Februar 2021 begleiten.

Von 1996 bis 2014 war Rummel Pfarrer im protestantischen Pfarramt Miesau. Er teilte sich die Pfarrstelle mit seiner Frau Ute Stoll-Rummel. Das Ehepaar hat drei Kinder. Weiterhin war er Vertrauensmann des Vereins Pfälzischer Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Umweltbeauftragter und Fundraising-Beauftragter im Kirchenbezirk Homburg.

Großes Dekanat

Das Dekanat Neustadt hat rund 40.500 Gemeindemitglieder und erstreckt sich von Frankenstein bis Edenkoben. Neben 23 Gemeindepfarrstellen gibt es eine Krankenhauspfarrstelle sowie zehn Pfarrer im Schuldienst. Hinzu kommt eine Jugendzentrale. Im Dekanat hat zudem die Notfallseelsorge ihren Platz.