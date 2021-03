Bahnreisende müssen sich wegen Bauarbeiten am Heiligenbergtunnel zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern von Dienstag, 30. März, bis Montag, 5. April, auf Ausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. In diesem Zeitraum können keine Züge durch den Tunnel fahren, weshalb dort auf Busse umgestiegen werden muss. Die DB Regio weist darauf hin, dass der Anschluss an die S-Bahnen und Züge der Linie RE1 hergestellt werden. Als Ergänzung zum Ersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof in Kaiserslautern und Hochspeyer fahren alle zwei Stunden zwischen Neustadt und Kaiserslautern umsteigefreie Züge über Enkenbach. Die Züge der Linie RE6, die zwischen Neustadt und Karlsruhe verkehrt, müssen bis auf wenige Ausnahmen zwischen Kaiserslautern und Neustadt entfallen, weil die Umleitungsstrecke nicht ausreichend Kapazitäten bietet. Mehrere Züge und S-Bahnen fahren auf verschiedenen Abschnitten mit veränderten Fahrzeiten. Auch bei Zügen der DB Regio und der Vlexx kommt es zwischen Kaiserslautern und dem Alsenztal zu veränderten Fahrzeiten. Im Bauzeitraum müssen wenige Züge zwischen Bad Kreuznach und Kaiserslautern entfallen. Die genauen Fahrzeiten der Züge und Busse sowie die unterschiedlichen Anschlussregelungen sind online unter https:// bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.